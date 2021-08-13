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Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 20

Lenta.ru
21 минуту назад

Число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже выросло до 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве. Кроме того, 12 человек — в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно.

В четверг, 12 августа, около галереи Чижова в Воронеже произошел взрыв пассажирского автобуса ПАЗ. Ранее сообщалось, что пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента глава региона Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

На данный момент следователи рассматривают три версии случившегося. В их числе теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

Происшествия,Александр Гусев,
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