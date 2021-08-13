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Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек

Газета.Ru
54 минуты назад

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22 человек, двое из них скончались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня за медпомощью обратились еще трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек", - уточнил он.

По словам Гусева, в настоящее время в городской клинической больнице скорой медицинской помощи N1 находятся 13 человек. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии. Другие 12 пациентов - в состоянии средней тяжести.

"В ВОКБ N1 лечение получают двое пострадавших. Один из них поступил вчера вечером с ожогами 1-2 степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй переведен сегодня из БСМП N1, он в тяжёлом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами", - добавил губернатор.

Вечером, 12 августа, в маршрутном такси в Воронеже произошел взрыв. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. Эту информацию затем подтвердил и перевозчик. Власти не рассматривают версию теракта среди причин взрыва автобуса.

Происшествия,Александр Гусев,МЧС,Воронежская Область,
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