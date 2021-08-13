Появилось видео из затопленной дождями Керчи

Около 40 частных домов оказались под угрозой подтопления в связи с сильными ливнями в Керчи. Видео с места происшествия опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как подъем воды в реках Керчи подтопил стадион, дома, а также дороги и городские здания.

Ранее сообщалось, что оказались подтоплены перекресток Самойленко и улица Борзенко, улица Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября. В связи с осадками работу городского электротранспорта приостановили. Кроме того, в администрации города жителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.