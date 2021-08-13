Похитителя школьницы на Алтае обвиняют в насилии над еще двумя девочками

"Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск . В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее", — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, 40-летний похититель заметил катавшуюся на велосипеде девочку и напал на нее. Лавкин положил школьницу в прицеп мотоблока, а ее мобильный телефон и одежду специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. Дома Лавкин закрыл девочку в подвале, который, по словам соседей, он копал два года. Спустя двое суток Лавкин сам отпустил девочку. Следователи полагают, что он испугался общественного резонанса.