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Похитителя школьницы на Алтае обвиняют в насилии над еще двумя девочками

Газета.Ru
33 минуты назад

Жителю Алтайского края Олегу Лавкину, которого обвиняют в похищении 12-летней школьницы, инкриминируют еще два преступления против половой неприкосновенности двух девочек.

Похитителя школьницы на Алтае обвиняют в насилии над еще двумя девочками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Олег Лавкин, похитивший 12-летнюю девочку из Бийска, задержан в селе Онгудай на Алтае.

По версии следствия, 40-летний похититель заметил катавшуюся на велосипеде девочку и напал на нее. Лавкин положил школьницу в прицеп мотоблока, а ее мобильный телефон и одежду специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. Дома Лавкин закрыл девочку в подвале, который, по словам соседей, он копал два года. Спустя двое суток Лавкин сам отпустил девочку. Следователи полагают, что он испугался общественного резонанса.

Происшествия,Алтайский Край,Бийск,Алтай,
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