Пассажир рейса Сочи – Уфа устроил на борту самолета дебош. Запись инцидента размещена на информационном портале «МВД МЕДИА».
На кадрах запечатлено, как агрессивный мужчина громко ругается с бортпроводницей, которая просит его занять свое место в салоне лайнера. Не стесняясь в выражениях, он оскорбляет работницу авиакомпании.
Из-за неадекватного поведения россиянина пилоты приняли решение об экстренной посадке в Волгограде. Там хулигана передали в руки транспортной полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.