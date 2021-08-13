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Обругавший стюардессу авиадебошир на рейсе Сочи – Уфа и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пассажир рейса СочиУфа устроил на борту самолета дебош. Запись инцидента размещена на информационном портале «МВД МЕДИА».

На кадрах запечатлено, как агрессивный мужчина громко ругается с бортпроводницей, которая просит его занять свое место в салоне лайнера. Не стесняясь в выражениях, он оскорбляет работницу авиакомпании.

Из-за неадекватного поведения россиянина пилоты приняли решение об экстренной посадке в Волгограде. Там хулигана передали в руки транспортной полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,Сочи,Уфа,
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