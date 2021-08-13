На северо-востоке Москвы на скамейке нашли младенца

В Москве прокуратура начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке обнаружили новорожденного ребенка. Неравнодушные жильцы дома сразу же сообщили в полицию", - отмечается в сообщении.

Девушка, нашедшая младенца в пакете у дома на Ярославском шоссе, уточнила, что сначала услышала его плач. Она отметила, что они с родственницей немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Далее сняли с ребенка пакет, завернули его в одеяло и стали ждать приезда медиков, передает Телеграм-канал «IZ.RU».

В настоящее время прокуратура выясняет все детали произошедшего, устанавливаются личности родителей, действиям которых будет дана оценка.

Позже в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что ребенка осмотрели врач. Они отметили, что он полностью доношенный, без очевидных патологий и повреждений. Затем его доставят в одну из городских больниц.

Кроме того, в интернете появилось видео с женщиной, оставившей новорожденного на скамейке в Москве. По ролику видно, что она несет его в пакете, сообщает Телеграм-канал Mash.