Рецидивист захватил российскую школьницу и убил ее родственников

В Иркутской области задержан рецидивист, удерживавший 13-летнюю школьницу и убивший ее родственников. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

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В Тайшете 12 августа местная жительница сообщила в полицию о том, что на телефон ее дочери пришло смс от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка писала, что ее дома удерживает мужчина. Прибывшие полицейские освободили школьницу и задержали подозреваемого — 45-летнего жителя Тайшета.

В подполье сарая были найдены два тела с признаками насильственной смерти. Жертвами оказались 74-летняя бабушка и ее 48-летний сын. Подозреваемый признался в их убийстве с помощью молотка. Оперативное видео его допроса СКР опубликовал в своем YouTube-канале.

На кадрах мужчина дает показания. По его словам, он беспричинно взял молоток и нанес множественные удары потерпевшим. Показано место преступления.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

Мать захваченной школьницы лишена родительских прав. Ее опекуном была погибшая бабушка. С девочкой сейчас работают психологи, организована ее реабилитация в медицинском учреждении.