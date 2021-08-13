Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины в Иркутской области, который подозревается в захвате школьницы и убийстве ее бабушки и дяди. Неоднократно судимый 45-летний житель Тайшета был задержан после того, как 13-летняя девочка отправила SMS своей однокласснице. В нем она сообщила, что ее в доме удерживает незнакомец.
Прибывшие на место происшествия полицейские освободили семиклассницу. В ходе проведения обыска стражи правопорядка обнаружили в подполье сарая убитых родственников потерпевшей – ее 74-летнюю бабушку и 48-летнего дядю.
На допросе злоумышленник признался в совершенном преступлении, мотивы которого он объяснить не смог.