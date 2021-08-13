На улице Менделеева местный житель гирей громил иномарку. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка пытались задержать хулигана, но тот набросился на них, угрожая ножом. На призывы правоохранителей бросить нож мужчина не реагировал, тогда им пришлось применить табельное оружие. В итоге злоумышленник с ранением брюшной полости был доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка.