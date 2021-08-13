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Появилось видео нападения мужчины с ножом на полицейских в Уфе

Александр Кузьмин
29 минут назад

В Уфе неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом. Видео происшествия публикует Telegram-канал Mash Batash.

На улице Менделеева местный житель гирей громил иномарку. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка пытались задержать хулигана, но тот набросился на них, угрожая ножом. На призывы правоохранителей бросить нож мужчина не реагировал, тогда им пришлось применить табельное оружие. В итоге злоумышленник с ранением брюшной полости был доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Происшествия,Криминал,Видео,Уфа,
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