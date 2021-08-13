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Камчатскому депутату-миллионеру предъявили обвинение в умышленном убийстве

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве жителя поселка Озерновский и депутату Заксобрания Камчатского края Игорю Редькину предъявлено обвинение. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

Камчатскому депутату-миллионеру предъявили обвинение в умышленном убийстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 августа депутат и бизнесмен Игорь Редькин направил в Следственный комитет признание, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего. По словам парламентария, он узнал, что на свалке возле поселка Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин приехал туда и выстрелил в сторону фигуры, которая показалась ему животным. Вернувшись домой он узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.

Суд отправил депутата законодательного собрания под домашний арест, а «Единая Россия» исключила Редькина из партии. СК России по факту убийства 30-летнего жителя поселка Озерновский возбудил уголовное дело.

«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем Редькину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК пояснили, что расследование дела и сбор доказательств продолжаются. Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.

Статья, по которой парламентарию предъявлено обвинение, предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Происшествия,Игорь Редькин,Единая Россия,СКР,Камчатский Край,Россия,
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