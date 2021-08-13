В Московской области задержаны два человека по подозрению в пособничестве сбежавшим из изолятора временного содержания в Истре . Следственный комитет России обнародовал кадры допроса двух жителей Подмосковья, у которых прятались заключенные.

По версии следствия, сначала беглецы скрывались в жилище своего знакомого в Лобне, который передал им денежные средства и мобильные телефоны. Затем помощь им оказал другой приятель, он перевез двух из них на квартиру в Подольске, где злоумышленники впоследствии и были задержаны. Третий участник побега сам сдался в руки правоохранителей. Ведется розыск остальных.