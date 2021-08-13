Россиянка потребовала впустить ее в квартиру, чтобы она могла поговорить с сыном. После того, как открыли дверь, она ворвалась в помещение с криками: «Это полиция, захват!». В какой-то момент ей в лицо распылили аэрозоль, и женщина попросила принести ей молока. В конце записи видно, как неизвестные мужчины заталкивают человека в автомобиль черного цвета.