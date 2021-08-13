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Захваченный талибами* вертолет Ми-35 в Афганистане сняли на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

В аэропорту Кундуза боевики «Талибан»* захватили вертолет Ми-35. Часть афганских военнослужащих, которые обороняли военную базу в районе аэропорта, перешла на сторону радикалов. Заняв аэродром, сторонники террористической организации получили боевые трофеи.

Как уточняется в СМИ, воздушное судно было приобретено ранее Индией у Республики Беларусь, его отремонтировали и передали Афганистану.

Ранее стало известно, что радикальное движение установило контроль над Кандагаром – вторым по величине городом страны.

* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация

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