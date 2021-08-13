В аэропорту Кундуза боевики «Талибан»* захватили вертолет Ми-35. Часть афганских военнослужащих, которые обороняли военную базу в районе аэропорта, перешла на сторону радикалов. Заняв аэродром, сторонники террористической организации получили боевые трофеи.

Как уточняется в СМИ, воздушное судно было приобретено ранее Индией у Республики Беларусь, его отремонтировали и передали Афганистану.

Ранее стало известно, что радикальное движение установило контроль над Кандагаром – вторым по величине городом страны.