Мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку

"12 августа в полицию поступило заявление от женщины о том, что на телефон ее дочери пришло СМС-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что в ее доме ее удерживает малознакомый мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого. В ходе осмотра территории в подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены родственники девочки - 74-летняя бабушка и 48-летний сын пожилой женщины", - говорится в сообщении.