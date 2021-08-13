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Последствия взрыва автобуса в Воронеже

Газета.Ru
40 минут назад

На остановке общественного транспорта в Воронеже взорвался городской автобус. В салоне находились 35 человек. Пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, одна женщина скончалась в реанимации от полученных травм.

Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
1/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
2/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
3/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
4/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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5/12 
Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
6/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
7/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
8/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: @riavrn/vk.com
Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
9/12 Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года
Фото: @riavrn/vk.com
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Место взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
12/12 Место взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
Фото: РИА «Новости»

Причины взрыва устанавливаются, рассматриваются несколько версий. Уже известно, что автобус был дизельным, газового оборудования на нем установлено не было. На месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело, в Воронеж вылетели криминалисты из Москвы.

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