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Появилось видео момента взрыва автобуса в Воронеже

Александр Кузьмин
18 минут назад

Один человек погиб, еще 19 пострадали в результате взрыва автобуса в Воронеже. Маршрутный автобус ПАЗ взорвался у торгового центра «Галерея Чижова» накануне вечером. Момент ЧП попал в объектив камеры, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследовать причины взрыва будут специалисты из Москвы. Сейчас отрабатываются различные версии произошедшего.

Происшествия,Видео,СКР,
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