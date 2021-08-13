Появилось видео момента взрыва автобуса в Воронеже

Один человек погиб, еще 19 пострадали в результате взрыва автобуса в Воронеже. Маршрутный автобус ПАЗ взорвался у торгового центра «Галерея Чижова» накануне вечером. Момент ЧП попал в объектив камеры, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.