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СМИ: в Уфе неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских

Реальное время
42 минуты назад

В Уфе неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель Уфы попытался зарезать полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападение произошло на сотрудников патрульно-постовой службы.

"Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил, (раненого — прим. ред.) увезли в больницу", — рассказал собеседник агентства.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.

Мужчина с ножом напал на полицейских в Чечне

Ранее в Казани пациент наркодиспансера ранил охранника в шею. Нападавшего 38-летнего мужчину задержали.

Происшествия,Уфа,
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