Житель Уфы попытался зарезать полицейских

В Уфе неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нападение произошло на сотрудников патрульно-постовой службы.
"Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил, (раненого — прим. ред.) увезли в больницу", — рассказал собеседник агентства.
Официальной информации по данному происшествию пока нет.
Ранее в Казани пациент наркодиспансера ранил охранника в шею. Нападавшего 38-летнего мужчину задержали.