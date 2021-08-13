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НАК начал координировать работы на месте взрыва автобуса в Воронеже

RT на русском
6 минут назад

Национальный антитеррористический комитет (НАК) приступил к координации работ на служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже.

НАК начал координировать работы на месте взрыва в Воронеже
Фото: instagram.cominstagram.com

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия», — цитирует Интерфакс заявление ведомства.

Отмечается, что место происшествия обследуют криминалисты.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до 18.

Происшествия,НАК,Интерфакс,
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