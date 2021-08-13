НАК начал координировать работы на месте взрыва в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) приступил к координации работ на служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия», — цитирует Интерфакс заявление ведомства.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до 18.