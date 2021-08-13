Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло

В Воронеже от взрыва в маршрутке пострадали 16 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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13 человек находятся в БСМП 1. Состояние троих из них тяжелое, еще у пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному.

Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ 1. Один пострадавший с ожогами 1 2 степени находится в состоянии средней степени тяжести, второму госпитализация не потребовалась. Ещё одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП 10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести.