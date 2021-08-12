При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 12 человек

«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв. Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка», — цитирует издание слова представителя.