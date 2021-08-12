При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 12 человек

В Воронеже, предположительно из-за газовой системы, в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв. Местные СМИ сообщили о 12 пострадавших. Одной из пассажирок оторвало ноги. После взрыва случился пожар, автобус полностью сгорел. Огонь удалось потушить. На месте работают спецслужбы, раненым оказывается помощь.
«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — приводит ТАСС комментарий дежурного городской скорой помощи.
Источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора области сообщил, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.
«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв. Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка», — цитирует издание слова представителя.