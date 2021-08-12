На пособников беглецов из подмосковного ИВС заведут дело

В отношении семейной пары, которая скрывала на съемной квартире в Балашихе беглых заключенных, будет возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Супруги помогли беглецам укрыться, сами они не участвовали в организации побега.

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Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где были обнаружены оперативниками вечером 11 августа. Вместе с беглецами находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел. Жильцы дома опознали в новых соседях предполагаемых преступников по фотороботам, расклеенным по городу, и обратились в полицию.

Владелица квартиры, где укрывались беглецы, рассказала РЕН ТВ, что на арендаторов никто из соседей не жаловался и не сообщал о каких-либо инцидентах. Супруги содержали квартиру в чистоте. Женщина сдала жилье семейной паре из Молдавии еще в 2017 году через риелторов, а сама проживает в Саратовской области. Она уточнила, что супруги работали на стройке в подмосковном в Серпухове, а на праздники уезжали домой в Молдавию.

Мужчина, проживающий в квартире, однажды попросил помочь сделать временную регистрацию на съемной квартире, однако собственники отказали.

Арендодатель призналась, что никогда не заставала квартиросъемщиков пьяными. Она также рассказала, что в подъезде дома живет председатель, бывший военный. По поводу квартирантов он всегда отзывался положительно.

После инцидента с укрывательством беглецов хозяйке квартиры позвонили из администрации Подольска, до этого она не слышала о побеге заключенных из ИВС и была в шоке. В ближайшее время она планирует приехать в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, который сам сдался полиции.