Женщина вышла замуж за осужденного за убийство ее брата

Жительница американского штата Огайо вышла замуж за мужчину, которого осудили за убийство ее сводного брата в 1980-х годах. Об этом сообщает издание New York Post.

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Джон Тиджен (John Tiedjen), которому сейчас 57 лет, в 1980-х годах был соседом Брайана МакГэри (Brian McGary). В 1987 году МакГэри нашли мертвым в их квартире с ножевым ранением и смертельным огнестрельным ранением в голову.

После допроса Тиджен подписал заявление, в котором говорилось, что он застрелил своего соседа в целях самообороны. Мужчину посадили в тюрьму.

Позже сестра убитого Кристал Строс (Crystal Straus) написала осужденному письмо, в котором заявила, что прощает его за убийство брата. В ответном письме Тиджен заявил, что не делал этого.

«Я тоже верю в бога, и я этого не делал», — подчеркнул он. С тех пор у пары завязались отношения по переписке.

В 2020 году Тиджен во время телефонного разговора сделал Строс предложение руки и сердца. Тогда они еще не знали, выпустят ли его когда-либо из тюрьмы.

Тиджена освободили в июле, после того как было принято решение о пересмотре дела на основании множества фотографий и неучтенных полицейских отчетов. Пока неизвестно, снимут ли с него обвинения.

В прокуратуре округа Кайяхога считают, что к обвинению Тиджена все еще есть серьезные основания. Есть доказательства, что обвиняемый попросил друга избавиться от оружия, из которого был убит МакГэри.

Свадьба состоялась, когда мужчина находился под домашним арестом в ожидании пересмотра дела. «Это, без сомнения, будет трудно, но мы переживем это», — сказала Строс.