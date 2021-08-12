Похититель 12-летней девочки из Бийска задержан

Олег Лавкин, подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону. По известным данным, разыскиваемого заметил в селе Онгудай один из местных жителей, который и сообщил об этом в полицию. Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ближайшее время Лавкина конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий.

Ранее сообщалось, что 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.