В Ленобласти произошел разлив нефтепродуктов

В морском порту Выборга Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов с буксира, пришвартованного к причалу. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, утечка произошла с буксира «Товарищ Андрей». Объем вытекшего в акваторию топлива не превышает 100 литров. В настоящее время последствия локального загрязнения в Выборгском заливе устранены. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте также приступили к проверке. По информации пресс-службы ведомства, произведен осмотр места происшествия, буксира, назначены необходимые исследования, организован комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося.