В Петербурге женщина оставила в подъезде жилого дома младенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший зафиксированное камерой видео. На нем запечатлено, как неизвестная дама заходит в здание с ребенком на руках.

Напомним, малыша в коляске обнаружили в среду вечером между 5 и 6 этажом в доме на Большом проспекте Петроградской стороны. На вид ему несколько месяцев, ребенок был госпитализирован. По данным СМИ, к настоящему моменту правоохранители установили личности родителей.