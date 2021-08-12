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Поиски обломков Ми-8 на Камчатке прерваны

Национальная Служба Новостей
46 минут назад

Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро прекращены.

Поиски обломков Ми-8 на Камчатке прерваны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они продолжатся в пятницу с наступлением светлого времени суток.

Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения Крушение произошло в четверг.

На борту воздушного судна находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа.

Всего 16 человек, восьми из них удалось спастись, сведений об остальных на данный момент нет.

К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.

Ранее один из выживших в катастрофе рассказал, что вертолет начал садиться в условиях очень плохих погодных условий, был густой туман.

Происшествия,Министерство обороны,МЧС,Камчатский Край,
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