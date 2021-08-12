Подростки-зацеперы прокатились на крыше подмосковной электрички. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Уточняется, что четыре зацепера были замечены на крыше электропоезда Челюскинская – Москва. Они спокойно совершали свой вояж в опасном месте у токоприемника.