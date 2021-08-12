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Прокатившиеся на подмосковной электричке зацеперы попали на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Подростки-зацеперы прокатились на крыше подмосковной электрички. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Уточняется, что четыре зацепера были замечены на крыше электропоезда Челюскинская – Москва. Они спокойно совершали свой вояж в опасном месте у токоприемника.

Ранее сообщалось, что в Москве были арестованы зацеперы, катавшиеся на крыше вагона столичного метро ради роликов в социальных сетях. Свои поездки они совершали между станциями «Филевский парк» и «Багратионовская».

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