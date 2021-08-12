Жительница Санкт-Петербурга бросила ребенка в чужой коляске

Жительница Санкт-Петербурга оставила грудного ребенка в коляске, принадлежащей проживающей в этом подъезде женщине. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных структурах.

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Установлено, что жительница подъезда нашла ребенка в своей коляске, стоявшей на лестничной клетке между этажами.

Впоследствии полицейские установили, что отец ребенка 42-летний житель Молдавии. Он приехал из командировки и не нашел дома ни супругу, ни младенца. При этом объяснить, что стало причиной поступка его жены, он не смог.

Кроме грудного ребенка, у женщины есть еще двое детей. Только на них ее лишили родительских прав. Сами родители несколько раз привлекались к административной ответственности. Сейчас женщину ищет полиция и ей может грозить до одного года лишения тюрьмы по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее сообщалось, что житель Москвы - Куралбек К. - принес в отделение полиции грудного ребенка и заявил, что нашел его на улице. Но, согласно предварительной информации, он приходится новорожденному родным дедушкой, об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.