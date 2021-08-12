Жительница Санкт-Петербурга бросила ребенка в чужой коляске

Жительница Санкт-Петербурга оставила грудного ребенка в коляске, принадлежащей проживающей в этом подъезде женщине. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных структурах.
Установлено, что жительница подъезда нашла ребенка в своей коляске, стоявшей на лестничной клетке между этажами.
Впоследствии полицейские установили, что отец ребенка 42-летний житель Молдавии. Он приехал из командировки и не нашел дома ни супругу, ни младенца. При этом объяснить, что стало причиной поступка его жены, он не смог.
Кроме грудного ребенка, у женщины есть еще двое детей. Только на них ее лишили родительских прав. Сами родители несколько раз привлекались к административной ответственности. Сейчас женщину ищет полиция и ей может грозить до одного года лишения тюрьмы по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Ранее сообщалось, что житель Москвы - Куралбек К. - принес в отделение полиции грудного ребенка и заявил, что нашел его на улице. Но, согласно предварительной информации, он приходится новорожденному родным дедушкой, об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.
Как впоследствии выяснилось, ребенок оказался его внуком, он появился на свет 4 августа. Весной 20-летнюю дочь мужчины Эркайым украл соотечественник согласно их традициям. Они поженились, она ждала ребенка, но ее супруг пропал. Из роддома девушка возвратилась к родителям. Куралбек К. решил защитить репутацию своей дочери перед семьей и избавиться от ребенка.