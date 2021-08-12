Участок федеральной трассы «Таврида» оказался затопленным в результате сильного ливня. В Сети появились снятые очевидцами кадры. На них запечатлено, как водитель передвигается на маленькой скорости автомобиле, рассекая потоки воды.

Подтопление произошло в Ленинском районе между Керчью и Феодосией. Кроме того, от стихии пострадали более двух десятков домов в селе Красногорка. Сегодня на полуострове объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют обильные осадки с градом и шквалистый ветер.