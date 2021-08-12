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Опубликовано видео задержания напавшего на беременную жену и ребенка мужа под Калининградом

Александр Кузьмин
19 минут назад

В Калининградской области задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в покушении на жизнь беременной женщины и малолетнего ребенка. Следственный комитет обнародовал кадры задержания и допроса мужчины.

В ночь на 12 августа 2021 года в поселке Коврово Зеленоградского района мужчина напал с ножом на свою беременную супругу. Раненая женщина выбежала на улицу, в доме при этом находились малолетние дети. Подозреваемый взял на руки 2-летнюю дочь и угрожал убить ее. Правоохранители на протяжении нескольких часов вели с ним переговоры. В итоге мужчина был обезврежен бойцами спецотряда «Викинг» регионального управления Росгвардии, ребенок не пострадал.

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