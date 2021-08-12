Суд отправил в СИЗО 73-летнего ученого по делу о госизмене

«Постановлением суда в отношении Куранова Александра Леонидовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 9 октября», — сказала она. Представитель суда пояснила, что Куранов находится в статусе подозреваемого.