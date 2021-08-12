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Суд отправил в СИЗО 73-летнего ученого по делу о госизмене

BFM.RUиещё 4
6 минут назад

Лефортовский суд столицы заключил под стражу до 9 октября генерального директора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова, заподозренного в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Суд отправил в СИЗО 73-летнего ученого по делу о госизмене
Фото: НИПГСНИПГС

«Постановлением суда в отношении Куранова Александра Леонидовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 9 октября», — сказала она. Представитель суда пояснила, что Куранов находится в статусе подозреваемого.

73-летний Александр Куранов — главный конструктор ОАО «НИПГС» ХК «Ленинец», доктор технических наук, профессор, специалист в области физики и химии плазмы. Он участник международных ассоциаций, организатор российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», который проходит в Санкт-Петербурге.

Статья «госизмена» предусматривает наказание от 12 до 20 лет заключения.

Происшествия,Александр Куранов,ФСИН,
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