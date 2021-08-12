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Опубликовано видео задержания сбежавших из ИВС в Истре осужденных

Александр Кузьмин
33 минуты назад

Двух сбежавших из изолятора временного содержания в Истре задержали в Подмосковье. МВД России обнародовало видео оперативного мероприятия.

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на квартире в Подольске, где их обнаружили правоохранители. Вместе с беглецами в помещении находились арендаторы квартиры – мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

Также стало известно, что третий беглец сам сдался полиции. Поиски остальных заключенных продолжаются.

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