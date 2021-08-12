Двух сбежавших из изолятора временного содержания в Истре задержали в Подмосковье . МВД России обнародовало видео оперативного мероприятия.

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на квартире в Подольске, где их обнаружили правоохранители. Вместе с беглецами в помещении находились арендаторы квартиры – мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.