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Неадекватного голого мужчину сняли на видео в подмосковном Ступине

Александр Кузьмин
1 час назад

В подмосковном Ступине очевидцы сняли на камеру неадекватного голого мужчину, который взобрался на капот автомобиля и кричал, что его окружают вооруженные люди. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО», опубликовавший видео с места происшествия.

На кадрах запечатлен обнаженный человек, который залез на капот красной иномарки и громко кричал о том, что у прохожих есть оружие. Позднее мужчину задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
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