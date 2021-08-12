В подмосковном Ступине очевидцы сняли на камеру неадекватного голого мужчину, который взобрался на капот автомобиля и кричал, что его окружают вооруженные люди. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО», опубликовавший видео с места происшествия.