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Определено место падения вертолета Ми-8 на Камчатке

Lenta.ru
25 минут назад

Вертолет Ми-8, упавший на Камчатке утром 12 августа, находится на расстоянии в 700 метров от берега на глубине в 137 метров. Место падения борта определили специалисты МЧС, сообщает РИА Новости.

Определено место падения вертолета Ми-8 на Камчатке
Фото: CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdCC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd

В главке отметили, что спасательные работы в озере Карельское, на дне которого находятся обломки воздушного судна, продолжаются. Известно, что восемь пассажиров вертолета спаслись, остальные считаются пропавшими без вести.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 члена экипажа, разбился на территории Кроноцкого заповедника. К поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и 8 единиц техники.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неисправность двигателей или ошибка пилотирования. Один из выживших рассказал, что все механизмы вертолета работали в штатном режиме, однако из-за сильного тумана экипаж вместо площадки стал приземляться на воду.

Спастись пассажирам удалось через щель в корпусе, когда воздушное судно уже находилось под водой.

Происшествия,МЧС,РИА Новости,
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