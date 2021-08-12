В Екатеринбурге водитель Suzuki устроил сразу две аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.
Как уточняет канал, 49-летний мужчина за рулем иномарки сначала совершил столкновение с Fiat Ducato, а затем при попытке покинуть место ДТП врезался с Toyota и Mitsubishi.
Водитель одного из поврежденных автомобилей запечатлел на камеру неадекватное поведение виновника дорожных инцидентов: мужчина громко смеялся. На заднем сиденье находились две девочки, которые впоследствии с травмами были госпитализированы на скорой. Отца пострадавших отправили на медицинское освидетельствование.