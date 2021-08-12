В Екатеринбурге водитель Suzuki устроил сразу две аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.

Как уточняет канал, 49-летний мужчина за рулем иномарки сначала совершил столкновение с Fiat Ducato, а затем при попытке покинуть место ДТП врезался с Toyota и Mitsubishi.