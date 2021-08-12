В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Смеявшегося после двух ДТП в Екатеринбурге водителя запечатлели на видео

Александр Кузьмин
59 минут назад

В Екатеринбурге водитель Suzuki устроил сразу две аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.

Как уточняет канал, 49-летний мужчина за рулем иномарки сначала совершил столкновение с Fiat Ducato, а затем при попытке покинуть место ДТП врезался с Toyota и Mitsubishi.

Водитель одного из поврежденных автомобилей запечатлел на камеру неадекватное поведение виновника дорожных инцидентов: мужчина громко смеялся. На заднем сиденье находились две девочки, которые впоследствии с травмами были госпитализированы на скорой. Отца пострадавших отправили на медицинское освидетельствование.

Происшествия,Видео,Екатеринбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители