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Напавшего на Невзорова православного активиста запечатлели на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

Православный активист напал на журналиста Александра Невзорова в Петербурге. Инцидент произошел на автограф-сессии после трансляции программы «Невзоровские среды». Видео публикует телеканал «360».

На кадрах запечатлено, как молодой человек подходит к Невзорову и с оскорблениями и требованиями «прекратить оскорблять чувства верующих» дает ему пощечину. Нападавшего задержали прибывшие на место правоохранители. Невзоров же отказался писать заявление на него заявление, заверив, что религиозный фанатик сам не понимает, что делает, и заслуживает снисхождения.

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