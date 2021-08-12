На кадрах запечатлено, как молодой человек подходит к Невзорову и с оскорблениями и требованиями «прекратить оскорблять чувства верующих» дает ему пощечину. Нападавшего задержали прибывшие на место правоохранители. Невзоров же отказался писать заявление на него заявление, заверив, что религиозный фанатик сам не понимает, что делает, и заслуживает снисхождения.