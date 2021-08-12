На популярном курорте в Греции затонуло судно с туристами

В Эгейском море вблизи острова Милос в Греции, который считается популярным среди путешественников местом, затонуло туристическое судно с 18 пассажирами на борту. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

Фото: Giulio Andreini / Getty Giulio Andreini / Getty

Уточняется, что происшествие случилось в 16 морских милях от порта Милова. Согласно предварительной информации, люди, находившиеся на яхте, сейчас оказались в воде.

Местные спецслужбы запустили спасательную операцию — на место инцидента прибыли катера береговой охраны, рыбацкие суда, а также вертолеты ВВС и ВМС Греции.