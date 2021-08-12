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В Следственном комитете назвали возможные причины крушения Ми-8 на Камчатке

Говорит Москваиещё 3
26 минут назад

Как сообщает сайт ведомства, среди приоритетных версий авиакатастрофы — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

В СК назвали возможные причины крушения Ми-8 на Камчатке
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что был допрошен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся пассажирский вертолёт. Также изучаются документы туроператора и эксплуатанта.

Сегодня вертолёт с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатского края. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребёнок. Спаслись 8 человек. Вероятность обнаружить других выживших на данный момент практически отсутствует, заявил губернатор Владимир Солодов. Ми-8 находится в озере на глубине 130 метров.

Происшествия,Владимир Солодов,СКР,
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