В СК назвали возможные причины крушения Ми-8 на Камчатке

Отмечается, что был допрошен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся пассажирский вертолёт. Также изучаются документы туроператора и эксплуатанта.

Сегодня вертолёт с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатского края. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребёнок. Спаслись 8 человек. Вероятность обнаружить других выживших на данный момент практически отсутствует, заявил губернатор Владимир Солодов. Ми-8 находится в озере на глубине 130 метров.