В летевшем из Берлина в Москву самолете россиянин устроил дебош. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Mash.
После посадки лайнера один из пассажиров накинулся на другого с кулаками, агрессивный мужчина повалил своего попутчика на кресла и стал бить его по голове и груди, преградив при этом проход.
В итоге на борт воздушного судна были вызваны сотрудники транспортной полиции. Буйного пассажира доставили в дежурную часть в аэропорту «Домодедово», после прохождения медосвидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.