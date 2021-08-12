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Россиянин набросился с кулаками на попутчика в самолете и попал на видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

В летевшем из Берлина в Москву самолете россиянин устроил дебош. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Mash.

После посадки лайнера один из пассажиров накинулся на другого с кулаками, агрессивный мужчина повалил своего попутчика на кресла и стал бить его по голове и груди, преградив при этом проход.

В итоге на борт воздушного судна были вызваны сотрудники транспортной полиции. Буйного пассажира доставили в дежурную часть в аэропорту «Домодедово», после прохождения медосвидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия,Видео,Аэропорт Домодедово,Москва,
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