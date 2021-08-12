Унёсший жизни 11 человек оползень в Индии попал на видео

В штате Химичал-Прадеш на севере Индии оползень унёс жизни 11 человек. ещё около 30 человек пропали без вести. Видео появилось в социальных сетях.

Сообщается, что под завалом оказались несколько автомобилей, автобус и грузовик.

По данным местных властей, в автобусе находились 40 человек. При проведении спасательной операции сотрудникам экстренных служб удалось спасти 10 пассажиров. Поисково-спасательная операция в штате Химачал-Прадеш продолжается, но затруднена из-за камнепада.