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Унёсший жизни 11 человек оползень в Индии попал на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

В штате Химичал-Прадеш на севере Индии оползень унёс жизни 11 человек. ещё около 30 человек пропали без вести. Видео появилось в социальных сетях.

Сообщается, что под завалом оказались несколько автомобилей, автобус и грузовик.

По данным местных властей, в автобусе находились 40 человек. При проведении спасательной операции сотрудникам экстренных служб удалось спасти 10 пассажиров. Поисково-спасательная операция в штате Химачал-Прадеш продолжается, но затруднена из-за камнепада.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил о готовности центрального правительства оказать помощь.

Происшествия,Видео,Нарендра Моди,Индия,
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