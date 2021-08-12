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Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу

Вечерняя Москва
51 минуту назад

Вертолеты доставили в Петропавловск-Камчатский пострадавших при крушении Ми-8, который упал в Курильское озеро во время туристической экскурсии.

Пострадавших при крушении Ми-8 доставили в больницу
Фото: АГН МоскваАГН Москва

На данный момент известно, что удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Появились кадры, на которых запечатлено прибытие пострадавших при крушении вертолета — людей привезли на каретах скорой помощи в краевую больницу, передает РЕН ТВ.

На месте происшествия продолжаются поиски пропавших людей.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. В вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа. Позже сообщалось, что семь человек нашли после падения вертолета, а десять человек погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура начала проверку.

Приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Происшествия,Катастрофы,РЕН ТВ,Петропавловск-Камчатский,
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