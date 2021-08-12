Сообщается, что мама упавшей в яму малышки вместе ещё с двумя детьми вышла на прогулку. В момент когда женщина пыталась обойти оставленную коммунальщиками яму, жители ближайшей многоэтажки начали кричать ей из окон, что её ребёнок тонет. Женщина успела вытащить дочь, её здоровью ничего не угрожает.