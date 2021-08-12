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Чуть не утонувшую в канализационной яме 5-летнюю девочку сняли на видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

Пятилетняя девочка упала в канализационную яму, которую разрыли после прорыва труба в городе Узловая Тульской области. Видео опубликовано в telegram-канале «Life shot».

Сообщается, что мама упавшей в яму малышки вместе ещё с двумя детьми вышла на прогулку. В момент когда женщина пыталась обойти оставленную коммунальщиками яму, жители ближайшей многоэтажки начали кричать ей из окон, что её ребёнок тонет. Женщина успела вытащить дочь, её здоровью ничего не угрожает.

Судя по видео на следующий день воду из ямы откачали и установили ограждения, а на руководителя подрядной организации составили протокол об административном правонарушении. Также СК начал проверку.

Происшествия,Видео,Тульская Область,
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