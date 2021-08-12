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В Гидрометцентре назвали причину лесных пожаров в России

РИА "ФедералПресс"
26 минут назад

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной лесных пожаров в стране. Об этом сообщили СМИ.

В Гидрометцентре назвали причину лесных пожаров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В течение трех месяцев мы наблюдали сильнейший дефицит осадков в Якутии, Карелии и Иркутской области», – сообщил эксперт.

Роман Вильфанд рассказал, что в Сибири и на Алтае выпало меньше половины осадков от нормы, в Карелии – ровно половина.

В Якутии количество осадков также было минимальным. Именно это послужило главной причиной лесных пожаров в этих регионах. Сейчас огонь прошел на территории более 8 миллионов гектаров леса. По информации Рослесхоза, на данный момент тушат 1,6 миллионов гектаров, при этом 1,4 миллионов гектаров находятся в Якутии, сообщает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что синоптики пообещали россиянам аномальную жару на большей части страны.

Происшествия,Пожары,Роман Вильфанд,ФедералПресс,РИА Новости,Иркутская Область,Республика Саха (Якутия),Республика Карелия,Россия,
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