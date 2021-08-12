В Гидрометцентре назвали причину лесных пожаров

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной лесных пожаров в стране. Об этом сообщили СМИ.
«В течение трех месяцев мы наблюдали сильнейший дефицит осадков в Якутии, Карелии и Иркутской области», – сообщил эксперт.
Роман Вильфанд рассказал, что в Сибири и на Алтае выпало меньше половины осадков от нормы, в Карелии – ровно половина.
В Якутии количество осадков также было минимальным. Именно это послужило главной причиной лесных пожаров в этих регионах. Сейчас огонь прошел на территории более 8 миллионов гектаров леса. По информации Рослесхоза, на данный момент тушат 1,6 миллионов гектаров, при этом 1,4 миллионов гектаров находятся в Якутии, сообщает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал, что синоптики пообещали россиянам аномальную жару на большей части страны.