Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии

Грузовое судно под флагом Панамы в ночь на четверг село на мель у побережья японской префектуры Аомори, после чего развалилось надвое. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Береговая охрана Японии эвакуировала всех членов экипажа судна, среди которых граждане Филиппин и Китая. Крушение привело к утечке топлива. Часть корпуса сухогруза водоизмещением 39 тыс. тонн постепенно сносит от берега, что создает угрозу столкновения других судов.