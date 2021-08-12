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СМИ: панамский сухогруз сел на мель и развалился надвое у берегов Японии

ТАССиещё 1
1 час назад

Грузовое судно под флагом Панамы в ночь на четверг село на мель у побережья японской префектуры Аомори, после чего развалилось надвое. Об этом сообщил телеканал NHK.

Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Береговая охрана Японии эвакуировала всех членов экипажа судна, среди которых граждане Филиппин и Китая. Крушение привело к утечке топлива. Часть корпуса сухогруза водоизмещением 39 тыс. тонн постепенно сносит от берега, что создает угрозу столкновения других судов.

При канцелярии премьер-министра Японии сформирован кризисный штаб для сбора и анализа всей информации о происшедшем.

Происшествия,Панама,Аомори,Япония,
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