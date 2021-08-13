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Грузовое судно раскололось надвое у побережья Японии

ЧП Столицаиещё 3
48 минут назад

Огромная трещина образовалась при ударе. Экипаж эвакуировали при помощи национальной береговой охраны. В порту на севере Японии грузовое судно «Crimson Polaris» село на мель и раскололось на две части. В результате в акватории произошла утечка нефтепродуктов. В районе ЧП заметно нефтяное пятно. Сухогруз водоизмещением почти 40 тысяч тонн перевозил на борту древесину. На борту судна находились около 20 моряков — граждане Китая и Филиппин. Обошлось без пострадавших. Для предотвращения распространения топлива были предприняты меры по сдерживанию сырья патрульными катерами. Предварительная причина аварии — плохая видимость в результате которой судно встало на якорь примерно в четырех километрах от берега. https://t.co/wGIf2Wmqnf Mv CRIMSON POLARIS run aground and break into two part ,off coast Japan — Maritime News (@MaritimeNews5) August 12, 2021

Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Происшествия,Япония,
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