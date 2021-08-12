В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ребёнок с упавшего в озеро на Камчатке Ми-8 пропал без вести

News.ruиещё 2
52 минуты назад

Судьба ребёнка, находившегося на борту вертолёта Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке, неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ребенок с упавшего на Камчатке Ми-8 пропал без вести
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По-прежнему неизвестная судьба мальчика, который был на борту вертолёта. Его отец спасён, — уточнил собеседник агентства.

Всего на борту находилось 16 человек — 13 пассажиров, среди которых был один ребёнок, и три члена экипажа. Вертолёт упал в Курильское озеро при посадке в условиях тумана. Он затонул и находится на глубине около 100 метров.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, после крушения на Камчатке вертолёта Ми-8. На место крушения в Кроноцкий заповедник выехала следственная группа.

Происшествия,Катастрофы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители