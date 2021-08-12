Ребенок с упавшего на Камчатке Ми-8 пропал без вести

Судьба ребёнка, находившегося на борту вертолёта Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке, неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По-прежнему неизвестная судьба мальчика, который был на борту вертолёта. Его отец спасён, — уточнил собеседник агентства.

Всего на борту находилось 16 человек — 13 пассажиров, среди которых был один ребёнок, и три члена экипажа. Вертолёт упал в Курильское озеро при посадке в условиях тумана. Он затонул и находится на глубине около 100 метров.