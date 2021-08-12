Вертолет Ми-8 с 16 людьми упал на Камчатке

Вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщает «Интерфакс».

Фото: МЧС России по Камчатскому краю МЧС России по Камчатскому краю

По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров. По разным данным, в результате падения погибли семь или восемь человек. В ближайшее время к месту крушения прибудет группа медиков.

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13 туристов находились на борту упавшего Ми-8

На борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское, оттуда они должны были отправиться вулкан Ходутка.

К поисково-спасательным работам привлечено 45 человек и восемь единиц техники. На место крушения вертолета к людям вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

«Следственная группа выехала на место происшествия», — говорится в сообщении следствия.

Причины крушения

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, сейчас рассматриваются две причины крушения вертолета.

При этом коммерческий директор компании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных сообщил, что Ми-8 был в исправном состоянии и проходил капитальный ремонт в 2020 году. Источник агентства также подтвердил, что вертолет осмотрели перед вылетом, и он не имел технических неполадок.

Кроме того, экипаж во время полета не докладывал о технических проблемах на борту. «По предварительной информации, сам полет проходил штатно», — сообщил источник. По его словам, двух членов экипажа, которым удалось выжить, опросят в рамках расследования аварии.

Инциденты с «Витязь-Аэро»

Одним из владельцев компании-собственника вертолета оказался депутат-миллиардер Игорь Редькин, ранее он признался в убийстве человека, которого перепутал с медведем.

По данным Telegram-канала Life Shot, около шести лет назад вертолет «Витязь-аэро» под управлением командира воздушного судна (КВС) Николая Сорокина, который управлял упавшим Ми-8, разбился в районе верховья реки Уксичан. Тогда находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа пострадали.

Воздушное судно перевозило вездеход в салоне, где в этот момент находились трое пассажиров. В результате Сорокин получил штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов.