Восемь человек погибли при крушении Ми-8 на Камчатке

В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли восемь человек, включая одного члена экипажа, сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации здравоохранения Камчатского края. "Спасены восемь человек, угрозы жизни нет. Еще восемь человек погибли. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера", - уточнил он. Состояние двоих спасенных пациентов медики оценивают как тяжелое. По данным ТАСС, все члены экипажа и пассажиры упавшего вертолета были застрахованы, авиакомпания поможет финансово. "Вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана", - сказал коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал упавший Ми-8, Дмитрий Черных. Ранее сообщалось, что вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии - он проходил капитальный ремонт в прошлом году.