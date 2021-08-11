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На популярном среди туристов курорте полицейский начал стрелять по отдыхающим

Lenta.ru
1 час назад

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас задержан полицейский, стрелявший по отдыхающим. Подробности случившегося публикует Mexico News Daily.

Полицейский начал стрелять по отдыхающим в Мексике
Фото: ReutersReuters

Инцидент на популярном среди туристов курорте произошел в субботу, 7 августа. По информации издания, около 23:00 по местному времени глава министерства общественной безопасности штата Южная Нижняя Калифорния Герман Вонг (Germán Wong), передвигаясь на автомобиле марки Honda по бульвару Ласаро Карденас, начал стрелять по прохожим.

Сообщается, что нарушитель правопорядка в момент происшествия находился на пассажирском сидении. В машине также были три женщины и один мужчина. Предположительно, Вонг был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По заявлению губернатора Южной Нижней Калифорнии Карлоса Мендоса, полицейский будет уволен. «Члены моего кабинета должны вести себя безупречно», — заявил он.

Ранее в июне сообщалось, что двое российских туристов получили ранения при стрельбе в курортном городе Пицунда в Абхазии из-за конфликта с местным жителем. Уточняется, что путешественники отдыхали в ресторане «Апсны» в компании дам, когда к ним подошел неизвестный мужчина и попытался познакомиться с девушками. Услышав отказ, он достал пистолет и открыл огонь по посетителям.

Происшествия,Кабо-Сан-Лукас,
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