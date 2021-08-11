Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор

Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей обжаловал свой приговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

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Как сообщили в пресс-службе, Александр Царкунов подал в суд апелляционную жалобу.

Эта апелляционная жалоба стала первой по этому делу.

Ранее другой фигурант данного дела — партнер фонда Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль, сообщил, что обжалует решение суда.

6 августа суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно.

Также обвинение настаивало на условных сроках для Калви и других фигурантов дела, а защита — на оправдании. Среди обвиняемых были партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Царкунов.

Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.